Pożar domu w Podlaskiem. Wyjazd do dziadków uratował im życie

Nad ranem w woj. podlaskim doszło do tragicznego pożaru. Spłonął dom państwa Koronkiewiczów. Zdarzenie miało miejsce o 3:30 w nocy, kiedy pan Piotr został obudzony hałasem i zorientował się, że w kotłowni wybuchł ogień. Na szczęście żona Edyta i trójka dzieci wcześniej wyjechali na noc do dziadków, co uratowało im życie.