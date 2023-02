Pożar ciężarówki na Zakopiance. Gęsty dym było widać z daleka

Przypomnijmy, że popularna "Zakopianka" to potoczna nazwa trasy z Krakowa do Zakopanego. Jej długość wynosi nieco ponad sto kilometrów. Składa się ona z odcinka drogi krajowej nr 7 z Krakowa do Rabki-Zdroju, a dalej jest to już droga krajowa nr 47. Na odcinku Kraków - Myślenice - Lubień jest to trasa dwujezdniowa.