Pożar biurowca w Królewcu. Strażacy przez kilka godzin walczyli z żywiołem

Stan wyjątkowy w obwodzie kaliningradzkim

To nie jedyny pożar, do którego doszło w poniedziałek w obwodzie kaliningradzkim. Jak poinformował szef służby prasowej rządu regionu Dmitrij Łyskow, we wsi Krugolovo ogień pojawił się na wysypisku śmieci. Wstępną przyczyną pożaru jest panująca w tym regionie susza.