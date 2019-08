Powstanie Warszawskie – 1 sierpnia. Niemcy opuszczają flagi na znak wstydu i żałoby oraz uczczenia pamięci tysięcy ofiar Powstania Warszawskiego

Powstanie Warszawskie – 1 sierpnia. Niemcy chcą uczcić pamięć ofiar. Opuścili flagi na znak wstydu oraz żałoby. Zdaniem ambasador przekazywanie pamięci o zbrodniach niemieckich jest obowiązkiem dla przyszłych pokoleń.

Powstanie Warszawskie - 1 sierpnia

O rocznicy Powstania Warszawskiego wspomniała również Georgette Mosbacher, ambasador USA. Na Twitterze nawiązała do słów Donalda Trumpa , który podczas ostatniej wizyty w Polsce w 2017 roku oddał cześć poświęceniu Polaków i podkreślił, że zawsze będzie pamiętać o naszej walce o Polskę i Wolność.

Powstanie Warszawskie – straty

Przypominamy, że Powstanie Warszawskie, zostało zorganizowane w przez Armię Krajową, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. W trakcie dwumiesięcznych walk o niepodległość, straty polskich wojsk wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.