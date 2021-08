Powstanie nowa koalicja? Zaskakujące słowa polityków Porozumienia i PSL-u

Następie prowadząca zwróciła się do Korneckiej z pytaniem co się stanie, jeśli Jarosław Gowin zostanie w poniedziałek wyrzucony z rządu Mateusza Morawieckiego. - Myślę, że wtedy to nasze ultimatum stanie się takim mottem, takim credo nowej centroprawicy w naszym kraju - powiedziała.