Narodowe satelity szpiegowskie. Powstają we Wrocławiu, mają pomóc armii

Od lat polski sektor obronny bazuje na zdjęciach satelitarnych nabywanych od zagranicznych podmiotów. Teraz ma to się zmienić. Konstelacja satelitów obserwacyjnych, które do 2025 roku mają znaleźć się na orbicie pozaziemskiej, dostarczy dane wywiadowcze możliwe do wykorzystania dla polskiej obronności i administracji.