Powstał miesięcznik szarlatanów. Lekarze to "skończeni, sadystyczni bandyci"

- Polacy są wpędzani w choroby. Mają chorować, cierpieć, kupować leki, zanim przejdą na emeryturę. Jedziemy na wózku, który wjeżdża do pieca krematoryjnego! - tak dr Hubert Czerniak, zapowiada nowy miesięcznik dla osób niewierzących w leki.

Powstał miesięcznik, w którym publikują szarlatani polskiej medycyny. Na fot dr Jerzy Jaskowski (Youtube.com, Fot: tagentv)

"Zdrowie bez leków" to pierwszy magazyn dla osób, które kwestionują osiągnięcia współczesnej medycyny i przeciwników szczepień. Jeśli na łamach jednego miesięcznika publikują: internetowy znachor Jerzy Zięba, kilkoro antyszczepionków, były lekarz z odebranymi już uprawnieniami, to można się spodziewać wysypu szalonych teorii. Jednak to, co serwuje czytelnikom nowy miesięcznik wymaga czytania z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

- Trzeba być skończonym, sadystycznym bandytą, aby szczepić dzieci już w pierwszym dniu po urodzeniu. Należy sprawdzić pochodzenie rady ekspertów przygotowujących kalendarz szczepień. Jakiej są narodowości, bo rząd może tego nie wiedzieć, oni przygotowują miejsce dla jakiegoś innego narodu w tym kraju - grzmi o szczepieniach dr Hubert Czerniak internista, publikujący filmy YouTube. "Obnażamy fikcję, która nas otacza. Kiedy idziecie do lekarza, kupujecie leki, oglądacie telewizję, słuchacie polityków. Wszystko to wielka mistyfikacja, która ma zakuć nas w kajdany - przekonuje.

Przy jego twierdzeniach o lekarzach promujących szczepienia "sprzedajni bandyci", "banda idiotów", Jerzy Zięba to zaledwie umiarkowany przeciwnik szczepień.

Przed tym "doktorem" ostrzega akademia medyczna

Przedstawiany na okładce jako "doktor", Jerzy Jaśkowski pisze o "Kardynalnych błędach onkologów". Nawiązuje do publikowanej już internecie swojej teorii, że terapie nowotworowe są nieskuteczne, a służą wyciąganiu pieniędzy od chorych na rzecz koncernów farmaceutycznych. "Średni czas życia po chemii i radioterapii wynosi tylko 3,5 roku. Bez chemii i radioterapii chorzy żyją ponad 13,5 roku" - dowodzi ten ekspert, powołując się na przypadek kolegi. Ponadto twierdzi, że wykonywanie zdjęć rtg, tomografii i USG to prosta droga do wywołania nowego raka. W dorobku autora są też publikacje na temat zabójczego fluoru w pastach do zębów oraz toksynach zawartych w mleku, które rozpuszczają kości.

Co ciekawe, Jaśkowski wciąż jeszcze przedstawiany jest jako ekspert z wykształceniem medycznym. Tymczasem ma ograniczone prawa do wykonywania zawodu. Już w 2016 roku Gdański Uniwersytet Medyczny odciął się od jego teorii uznając je za szkodliwe. Ujawniono przy tym, że uchodzący za eksperta uniwersytetu medycznego Jaśkowski od 18 lat nie jest związany w żaden sposób z tą uczelnią. Dla zwolenników Jaśkowskiego to nawet lepiej. Teraz mogą pisać w internecie, że jest lekarzem, który poniósł karę za mówienie prawdy.

"Zdrowie bez leków" ukazuje się w nakładzie 45 tys. egzemplarzy. Adresowany jest do czytelników w wieku ponad 40 lat. Według wydawcy został dobrze przyjęty na rynku. - Zainspirował mnie ostatni pobyt w szpitalu na oddziale chirurgii i endokrynologii. Zobaczyłem tam, jak wielu chorych nie zna przyczyn swoich dolegliwości - mów WP redaktor naczelny Józef Maszczyk. Dodaje, że postanowił zagospodarować niszę. Do tej pory alternatywne terapie nie miały swojego magazynu.

- To prawda, że tezy Zięby, Czerniaka czy doktora Jaśkowskiego brzmią może kontrowersyjnie, ale naszym zdaniem przyczyniają się do szerokiej dyskusji o medycynie. Publikujemy również teksty praktykujących lekarzy - dodaje redaktor Maszczyk.