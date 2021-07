Powrót Tuska coraz bardziej prawdopodobny. W tle rozmowa z Kosiniakiem-Kamyszem

Powrót Tuska? "Sondowanie Kosiniaka-Kamysza"

Jacek Protasiewicz potwierdził z kolei w czwartek w radiowej Jedynce, że doszło już do rozmów Donalda Tuska z szefem PSL. - Władysław Kosiniak-Kamysz był sondowany czy Koalicja Polska odpowie pozytywnie na zaproszenie do współpracy ze strony Tuska, jak zdecyduje się on na serio wrócić do polskiej polityki - powiedział poseł.