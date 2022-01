Powrót nauki zdalnej. Dr Grzesiowski: "Potrzebny pełny lockdown"

Dr Grzesiowski: "Może jest inny powód"

- Moim zdaniem wprowadzenie teraz nauki zdalnej nie wpłynie istotnie na piątą falę. My powinniśmy wprowadzić naukę zdalną po świętach Bożego Narodzenia. Wielkim błędem było to, że dzieci po Nowym Roku wróciły do szkół, tylko po to żeby było więcej chorych - powiedział specjalista i przypomniał o odbywających się np. studniówkach czy balach choinkowych.