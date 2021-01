Powrót dzieci do szkół. Minister Zdrowia o decyzji rządu

W rozmowie z RMF FM minister zdrowia tonował nastroje w stosunku do ponownego otwarcia edukacji. - Myślę, że decyzja ws. powrotu dzieci do szkół zostanie podjęta dopiero za tydzień, bo musimy popatrzeć, jaki jest efekt świąt i efekt sylwestra pod kątem zakażeń. Jeżeli liczba zakażeń utrzyma się na poziomie 10 tysięcy, to pewnie dzieci z klas 1-3 wrócą do szkoły - mówił Adam Niedzielski.