Powrót do szkoły. Zasłynęła ze słów na konferencji MEN. Maria Nawrocka-Rolewska dla WP: zawsze patrzę z optymizmem

Maria Nawrocka-Rolewska, wicedyrektor szkoły podstawowej nr 380 w Warszawie, w piątkowe przedpołudnie na konferencji prasowej z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim mówiła o przygotowaniach do powrotu dzieci do szkół w czasie pandemii COVID-19.

- Nie przywołujemy tego złego, co może się wydarzyć. Jeżeli będziemy emanować optymizmem i nastawiać się na pozytywne rozwiązania, to one takie będą - mówiła m.in. dyrektorka. Maria Nawrocka-Rolewska dodała też, że "nie wszyscy się zarażą i nie wszyscy przeniosą się na drugą stronę lustra".