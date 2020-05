Powrót do szkoły. Ruszyły konsultacje dla uczniów. "Zdalnie bezpieczniej niż w szkole"

Dyrektorka: Prowadziliśmy konsultacje zdalne. Nie widzę potrzeby zmiany

W krakowskiej szkole podstawowej uczy teraz 87 nauczycieli. Jak opowiada Gajęcka na konsultacje umówiło się ze swoimi uczniami dziewięciu z nich. - Ministerstwo Edukacji informuje nas co dwa tygodnie o nowych obostrzeniach. Założyliśmy, że do końca czerwca nie przyjdziemy do szkoły. A tu nagle okazuje się, że będzie zupełnie inaczej. Uczniowie i rodzice są coraz bardziej zmęczeni, szczególnie brakiem informacji. Nauczyciele potrafią pracować nawet 60 godzin tygodniowo - mówi Gajęcka.

Pod ostrym reżimem sanitarnym

"Konsultacje mogą odbyć się kosztem nauczycieli"

Uczniowie chcą wracać do szkół, ale obawiają się o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i nauczycieli. - Konsultacje to dobre rozwiązanie. Muszą się jednak odbywać w małych grupach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Nie można przy tym rezygnować z lekcji zdalnych, do jakich już się przyzwyczailiśmy. Oczywiście nie wszędzie są one realizowane w sposób zadowalający, ale dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, organizowanie zajęć w dużych grupach w często małych budynkach nie powinno mieć miejsca – mówi nam uczennica trzeciej klasy liceum.