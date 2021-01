Powrót do szkoły. Nieoficjalne ustalenia ws. klas I-III

Od poniedziałku po feriach dzieci uczęszczające do klas I-III wrócą do szkół - wynika z informacji Onetu. Chodzi o poniedziałek 18 stycznia.

Zgodnie z decyzjami ogłoszonymi 17 grudnia przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dodatkowe obostrzenia, m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i stoków narciarskich. Ponadto wciąż obowiązują zasady dotyczące funkcjonowania sklepów czy kościołów.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia tego roku uczniowie mieli przerwę świąteczną. Od 4 do 17 stycznia trwają ferie zimowe, w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju.