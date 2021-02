Powrót do szkół. Wiceszef MEiN o powrocie studentów na uczelnie

Dariusz Piontkowski powiedział, jak wygląda sytuacja z powrotem do szkół uczniów na różnych etapach edukacji. Powrót studentów do nauki stacjonarnej będzie zależał nie tylko od sytuacji epidemicznej, ale również od szczepień nauczycieli akademickich.

Dariusz Piontkowski odniósł się do powrotu dzieci do szkół. Ministerstwo Edukacji i Nauki posiada dane dotyczące tego, czy jakaś część przedszkoli lub klas 1-3, musiała przejść na nauczanie hybrydowe czy zdalne. Ze statystyk wynika, że koronawirus lub podejrzenia zakażenia COVID-19, pojawia się co jakiś czas w 1 do 1,5 proc. szkół lub przedszkoli - powiedział w Radiu Zet wiceszef resortu.

Powrót do szkół uczniów klas starszych. Dariusz Piontkowski: sytuacja nie jest pewna

Polityk zdradził, że decyzja o powrocie do szkół uczniów starszych klas zależy od Ministerstwa Zdrowia. - My wskazujemy na możliwe warianty, ale ostateczna decyzja uzależniona jest od sytuacji epidemicznej - powiedział Piontkowski. Wiceszef MEiN skomentował również kwestię, że decyzja w tej sprawie miała zapaść w lutym. Wskazuje, że "sytuacja nie jest do końca pewna, a u naszych sąsiadów jest sporo zakażeń".

Piontkowski podkreśla, że możliwa jest trzecia fala zakażeń koronawirusem. Gdyby do niej doszło, to dzieci z klas 1-3 najprawdopodobniej wróciłyby do domów. Polityk zapewnił również, że chciałby, aby do szkół wrócili również uczniowie klas maturalnych i ósmoklasiści. - Zdajemy sobie sprawę, że za dwa miesiące egzaminy i jakie są ograniczenia nauczania na odległość - komentował.

Studenci wrócą na uczelnie? Wiceszef MEiN podaje warunki

Wiceminister w resorcie edukacji i nauki poruszył również wątek powrotu na uczelnie studentów. Decyzja w tej sprawie ma być uzależniona nie tylko od sytuacji epidemiologicznej, ale również od tego, czy zaszczepieni zostaną nauczyciele akademiccy. - Jeśli będzie to szeroka fala, to być może za kilka tygodni, studenci będą mogli wrócić na jakiś czas do nauki stacjonarnej - zakończył Piontkowski.

Źródło: Radio Zet