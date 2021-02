Powrót do szkół. Nauka stacjonarna rozszerzona? Wiceminister edukacji komentuje

Dzieci z klas IV-VIII wciąż uczą się zdalnie, do szkół wrócili jedynie uczniowie z niższych roczników. - My co najmniej chcielibyśmy, by utrzymany został ten stan, który funkcjonuje w tej chwili - powiedział w sobotę wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.

Powrót do szkół. Nauka stacjonarna rozszerzona? Wiceminister edukacji komentuje Źródło: East News