Powrót do szkół. Konferencja ministra edukacji Przemysława Czarnka [Na żywo]

Przypomnijmy, że od poniedziałku 18 stycznia do szkół wrócili uczniowie podstawówek z klas I-III. Po tygodniu w kilkunastu szkołach w Polsce zajęcia ponownie zawieszono z powodu zakażenia koronawirusem uczniów i nauczycieli. Nauka stacjonarna w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach średnich jest nadal zawieszona - do 31 stycznia.

Kiedy do szkół wróci reszta uczniów? - Powrót do szkół jest planowany cały czas - mówił w środę rano na antenie Radia PLUS minister Czarnek. - Mam nadzieję, że w dalszej części lutego będzie zgoda na pójście do nauczania stacjonarnego - dodał.