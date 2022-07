Powrót do masowego testowania na COVID-19? Jest zapowiedź ministra zdrowia

- Jeżeli np. pada pytanie, czy wracamy do masowego testowania, to dopóki nie będziemy mieli pewnego progu obłożenia w szpitalach, związanego z covidem, to nie będziemy do tego wracali. Na razie roboczo myślimy mniej więcej o ok. 5 tys. hospitalizacji - powiedział Niedzielski. Aktualna liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 to ok. 400 pacjentów. - Jesteśmy więc jeszcze bardzo daleko od tego progu - zauważył szef MZ.