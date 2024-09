Powódź 2024: Dramatyczna sytuacja w Ścinawie pod Oławą. Trwa wyścig z czasem

Kilkadziesiąt osób przy świetlicy wiejskiej w Ścinawie napełnia worki z piaskiem. To osoby, które odpowiedziały na apel o pomoc. Nie są to jednak wyłącznie mieszkańcy wsi, którzy zdecydowali się pozostać na miejscu, mimo sugerowanej ewakuacji. Z pomocą ruszyły osoby, które na co dzień nie mają wiele wspólnego ze Ścinawą. Wiedzą jednak, że wszystko jest w ich rękach.