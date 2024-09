Powitany czerwonym dywanem. Wiedział, że nie zostanie aresztowany

Rosyjski dyktator Władimir Putin w poniedziałkowy wieczór przybył do Mongolii z oficjalną wizytą. To jego pierwsza podróż od 2023 roku do kraju, który akceptuje jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego. Zamiast służb z kajdankami, powitała go wartownia honorowa, obok której przeszedł po czerwonym dywanie.