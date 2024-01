"Powiedziałem policja". Kuriozalne słowa posła PiS

"Poseł PiS Paweł Szrot podaje się za policjanta i wbija do gabinetu w TVP. Za to jest paragraf. Immunitet to nie przepustka do bycia bezkarnym. Taki człowiek doradzał do niedawna Andrzejowi Dudzie" - grzmiała jeszcze w grudniu posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, która udostępniła nagranie w serwisie X.