Poważny wypadek na Dolnym Śląsku. W akcji dwa śmigłowce LPR

Ranni trafili do trzech szpitali

Pojazdami podróżowało łącznie sześć osób. Jak informują służby, jednej z nich nie udało się uratować. Kolejna jest reanimowana i śmigłowcem LPR została przetransportowana do szpitala we Wrocławiu. Pozostałe cztery osoby zostały przewiezione karetkami pogotowia do szpitali w Ząbkowicach Śląskich i Polanicy-Zdroju.