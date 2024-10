Poważny problem Trzeciej Drogi. Najnowszy sondaż

Jak wynika z sondażu pracowni Opinia24, którego rezultaty opublikowało TVN24, gdyby wybory do Sejmu odbywał się w najbliższą niedzielę, to najlepszy wynik zyskałaby Koalicja Obywatelska - 33,3 proc. To o 2 pkt proc. więcej, niż w ubiegłym miesiącu.