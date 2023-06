Poważne ostrzeżenie IMGW. Możliwe podtopienia

Żółte ostrzeżenie wydano też dla obszaru: rzeki Łęg i przyrzecza Wisły; Sanu od ujścia Wiaru do ujścia (część prawobrzeżna) bez odcinków Sanu; Sanu od ujścia Wiaru do ujścia (część lewobrzeżna); Wisłoka od ujścia Morwawy do ujścia; Wieprza wraz ze zb. Nielisz; Wieprza od zb. Nielisz do ujścia Bystrzycy i przyrzecza Wisły (wraz ze zlewnią Bystrzycy); Bugu do ujścia Uherki (lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie).