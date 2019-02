Poważne oskarżenia Bogdana Borusewicza pod adresem księdza Henryka Jankowskiego. "Był agentem SB"

- Podejrzenie o pedofilię nie jest zaskoczeniem. Bo jak człowiek jest amoralny w jednej sferze, to zazwyczaj także w innej - tak o księdzu Henryku Jankowskim powiedział "Gazecie Wyborczej" Bogdan Borusewicz. Jest przekonany, że duchowny współpracował z SB.

Twierdzi, że po kazaniu miał wrażenie, że pisał je ks. Jankowskiemu ktoś z bezpieki. - Bo nie było żadnego nawiązania ani do miejsca, ani do strajku. Kompletnie nic! A to była przecież przełomowa sprawa - pierwsza msza święta na terenie wielkiego, socjalistycznego zakładu pracy! To było dla mnie zaskakujące i dziwne - tłumaczył polityk.