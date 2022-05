"Poważna ofensywa". Rosjanie już się boją? Nowe dane z frontu

Siły rosyjskie okopują się wzdłuż południowej osi frontu, przygotowując się do poważnej ukraińskiej kontrofensywy. Aktywne działania ofensywne ograniczają się głównie do łuku Izium-Donieck, a zwłaszcza do rejonu Popasna-Siewierodonieck - wynika z analiz Instytutu Badań nad Wojną (ISW).