"Potwór z Amstetten" chce na wolność. Josef Fritzl gorszy od koszmaru

Fritzl pod pretekstem pomocy w zniesieniu nowych drzwi do swojej świeżo wyremontowanej piwnicy, zwabił swoją córkę na dół. Po przymocowaniu drzwi do zawiasów otworzył je na oścież i wepchnął do środka Elisabeth, która straciła przytomność, po tym jak ojciec przyłożył do jej twarzy ręcznik nasączony eterem.