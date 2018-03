"Potrzebujemy bogatych polityków". Sejmowi milionerzy o swoich fortunach

Drogie zegarki, nieruchomości, milionowe oszczędności - najbogatsi posłowie mówią zgodnie, że ich majątek budzi zazdrość innych. Wbrew pozorom jednak pomaga w politycznej karierze. - Powinno być jak najwięcej zamożnych ludzi w polityce - ocenia poseł PO Adam Ajchler.

Społeczeństwo zagląda do portfeli najbogatszych polityków za każdym razem, gdy ci złożą oświadczenia majątkowe. Trwa wtedy giełda: kto, ile i co ma. Wybuchają skandale, że ktoś majątek ukrywa, bo nie chce go pokazywać wyborcom.