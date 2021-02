"Potrafi podawać wiele liczb". Minister pytany o zalety Morawieckiego

– Zawsze imponowało mi to, że potrafi podawać wiele danych, liczb – tak o Mateuszu Morawieckim mówił minister Michał Wójcik. Polityk był pytany o największą zaletę premiera.

Michał Wójcik był gościem na antenie TVN24. Członek Solidarnej Polski i minister-członek Rady Ministrów był pytany o projekt ustawy o ratyfikacji decyzji dotyczącej unijnego funduszu odbudowy. Sprawa wzbudziła kontrowersje wśród koalicjantów Zjednoczonej Prawicy: Solidarna Polska krytykowała premiera Morawieckiego za tę decyzję, wskazując na to, że wypłata funduszy unijnych będzie uzależniona od przestrzegania praworządności.

- My mamy jednoznaczny punkt widzenia, że w czasie szczytu Rady Europejskiej, no niestety, ale mogło dojść do zaakceptowania takiego mechanizmu, który jest szalenie niebezpieczny dla naszego porządku prawnego. Mówię o mechanizmie łączenia praworządności ze środkami unijnymi, ale są też inne wątpliwości - mówił minister Wójcik.

Dodał, że obecnie rząd dyskutuje o ratyfikacji unijnego budżetu. - My nie podważamy intencji nikogo mówiącego inaczej. Podejrzewam, jestem przekonany, że każdy kieruje się dobrymi intencjami. Natomiast mamy prawo prowadzić dyskusję - powiedział Wójcik w imieniu polityków SP.

Zachwyty Marcina Warchoła nad Danielem Obajtkiem hitem w sieci. Krzysztof Śmiszek: "Jak z Barei"

Minister o zaletach Morawieckiego: "potrafi podawać wiele liczb"

Podczas rozmowy pojawiło się pytanie, jakie zalety ma premier Mateusz Morawiecki.

– Na pewno zawsze imponowało mi to, że potrafi podawać wiele danych, liczb. To jest rzeczywiście duża zaleta. Ja nie mam tej zdolności, żeby pamiętać różnego rodzaju dane. Tak, że to mi się kojarzy w pierwszej kolejności – mówił Michał Wójcik.

Szczepionka przeciw COVID-19. Minister krytykuje działania KE

Wracając do tematów unijnych, minister stwierdził, że "Komisja Europejska nie powinna zajmować się polską praworządnością, tylko życiem i zdrowiem obywateli Unii Europejskiej". - Chodzi o szczepionki, o to, co zrobili - powiedział polityk.

- Jestem zawiedziony między innymi tą całą polityką dotyczącą szczepionek. 700 tysięcy obywateli Unii Europejskiej zmarło, a oni, zamiast stać na straży zdrowia obywatela Unii Europejskiej, to co robią? 75 procent szczepionek jest w Unii Europejskiej produkowane, a te szczepionki jadą poza Unię Europejską - mówił Wójcik.

- Jeżeli chodzi o kwestię systemu szczepionek, Polska jest krajem, który jest wyróżniający się absolutnie i mówiła o tym nawet pani przewodnicząca Komisji - dodał.

Źródło: TVN24