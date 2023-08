Potężne wybuchy na stacji paliw w Rumunii. Dramatyczne nagrania

Jedna osoba nie żyje, a 58 zostało rannych - to tragiczny bilans zdarzenia, jakie miało miejsce we wsi Crevedia niedaleko Bukaresztu. W piątek doszło do eksplozji jednego z trzech zbiorników gazu znajdujących się na stacji paliw. Ogień szybko rozprzestrzenił się nie tylko na dwa pozostałe dystrybutory, ale także na pobliski dom.