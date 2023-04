Potężne tornado w USA. Są ofiary śmiertelne

- Jedna osoba zmarła, a 28 innych karetki do okolicznych przewiozły do szpitali, z czego pięć z poważnymi obrażeniami - oznajmił szef straży pożarnej w Belvidere. Jak dodał, na koncercie w miejskim Apollo Theatre, na którym wystąpił zespół Morbid Angel w ramach "Tour of Terror" było ok. 260 osób.