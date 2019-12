Poszukiwania 17-letniej Wiktorii. Rodzina błaga o pomoc

50-letni Michał M. miał rozkochać i uwieść 17-letnią Wiktorię. Rodzina błaga o pomoc w jej odnalezieniu. Nastolatka od dwóch tygodni nie wróciła do domu. Policja poszukuje także mężczyzny.

Wiktoria poznała Michała M., gdy była w ostatniej klasie gimnazjum. Jak czytamy w "Super Expressie", dziewczyna jeździła do jego córek. W ten sposób spędzała także sporo czasu z 50-latkiem. Rodzina nastolatki nie była świadoma, że ich relacja bardzo się zmieniła.

Mężczyzna miał częstować nastolatkę alkoholem i zapraszać do łóżka. Ona zaczęła spędzać u niego coraz więcej czasu. Bardzo się zmieniła. Coraz częściej nie wracała do domu. Wówczas jej rodzina wzywała policję i dziewczyna był przywożona radiowozem do domu.

W kwietniu Wiktoria trafiła do szpitala. Miała 3 promile alkoholu we krwi. Policja zastała ją w łóżku 50-latka. - Policja zadzwoniła do mnie o trzeciej w nocy, że wnuczka została zabrana z domu Michała M. i leży w szpitalu nieprzytomna. Myślałam, że z tego nie wyjdzie - opowiada babcia dziewczyny.

21 listopada Wiktoria zniknęła. Do rodziny dotarł jedynie jeden sms: "Nie wróciłam, ale wszystko ok. Jakby Michał dzwonił to nic mu nie mów najlepiej".

17-latka i 50-latek są poszukiwani w całej Europie. Rodzina prosi o pomoc. Wiktoria ma 160 cm wzrostu. Przypuszcza się, że para przebywa w okolicach Broku lub Ostrowi Mazowieckiej. Mężczyzna ma tam działkę.

