Poszła po pieczywo. Na wejściu chwyciła za telefon

W Nadleśnictwie Katowice za drzewka świerkowe, sosny oraz jodły trzeba zapłacić: od 19 zł do 36 zł za drzewko o wysokości do 0,90 m; od 25 zł do 42 zł za drzewko o wysokości 1-1,5 m; od 37 zł do 50 zł za drzewko o wysokości 2,60-3,50 m; od 136 zł do 425 zł za drzewo o wysokości 3,6-5 m.