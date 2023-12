Absolutny "must have" na święta. Znamy ceny

"Choinkobranie" to nie tylko spacer po plantacji i ścięcie drzewka. Jak mówi nadleśniczy z Siewierza, w czasie pandemii po raz pierwszy zorganizowano ognisko z grillem. Od tego czasu stało się to tradycją, że odwiedzający plantację przynoszą ze sobą termosy z kawą i herbatą oraz produkty do grillowania. Zorganizowano również akcję dla dzieci polegającą na robieniu stroików świątecznych.