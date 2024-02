Poszedł na policję zapytać, dlaczego go szukano. Trafił do więzienia

28-letni mężczyzna, który chciał poznać powód, dla którego policjanci szukali go w domu, udał się do Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach (woj. łódzkie). Na miejscu okazało się, że mężczyzna był poszukiwany z powodu wyroku. Został natychmiast aresztowany i trafił do więzienia.