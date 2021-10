Poszedł do lasu, wróci za trzy lata

35-latek w najbliższym czasie będzie musiał jednak zapomnieć o spacerach po terenach leśnych. - Boguszowianin trafił już do aresztu śledczego, skąd przewieziony zostanie do jednego z zakładów karnych na terenie Polski. Spędzi tam kolejne trzy lata - informuje asp. szt. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.