Zamkną stoki narciarskie? W górach niepewność

Polacy są spragnieni odpoczynku i wyjazdów. Po poluzowaniu obostrzeń rodacy podróżują po kraju zdecydowanie częściej. Prawdziwe oblężenie przeżywają Karkonosze. W górach nie sposób znaleźć wolnych miejsc noclegowych na weekend. Jest za to niepewność co do Bożego Narodzenia i ponownego zamknięcia stoków narciarskich.