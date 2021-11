Postępowania w sądach coraz bardziej się dłużą. Sędziowie publikują niewygodne dla Zbigniewa Ziobry dane

W sprawach z zakresu prawa pracy czas postępowania wydłużył się z 8,4 miesiąca w 2015 r. do 10,7 miesięcy w 2020 r. (o ok. 28%), w sprawach rodzinnych z 5,8 miesiąca w 2015 r. do 8,0 miesięcy w 2020 r. (o ok. 38%). A w sprawach gospodarczej z 13,5 miesiąca w 2015 r. do 17,6 miesięcy w 2020 r. (o ok. 30%).