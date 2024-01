Specjalne przypinki na marynarkach. Tak posłowie przyszli na Wiejską

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia był we wtorek pytany, na jakim etapie jest kwestia obsadzenia mandatów po Wąsiku i Kamińskim, którzy trafili do więzienia. Podkreślił, że jeżeli chodzi o procedurę to Państwowa Komisja Wyborcza nie przesłała jeszcze żadnej korespondencji ze wskazaniem kolejnej osoby do objęcia mandatu po pośle Mariuszu Kamińskim.