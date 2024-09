Posłowie PiS niezadowoleni z wiecu w czasie powodzi. "Ten spęd trzeba było przełożyć"

- To był właściwie tylko wiec dla jednej osoby. Prezes chciał coś zrobić, to zrobił - twierdzi działacz PiS. Mówi, że wiec był również dobrym pretekstem do tego, by odwołać inne, planowane na połowę wydarzenie dla młodych z PiS - czyli "Przystań Polska". - I tak przez powódź wydarzenie byłoby pewnie odwołane. A tak to nie było z tym problemu - mówi człowiek z PiS.