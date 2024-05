Poseł został marszałkiem. Będzie też zmiana w Sejmie

Nowa posłanka w Sejmie

Miejsce w Sejmie zajmie po nim prawdopodobnie Katarzyna Stachowicz. Radna KO w ostatnich wyborach do sejmiku uzyskała rekordowy wynik 52 394 głosów. Zamiana miejsc będzie możliwa, bo Stachowicz startowała również w wyborach parlamentarnych i uzyskała czwarty wynik na liście, której liderem był Saługa. Kiedy poseł "zwolni" swój mandat, to Stachowicz jest kolejną na liście do jego objęcia.