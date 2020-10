Poseł PO zarzuca TVP ingerencję w wizerunek. "Wyglądam jak Chińczyk"

Do zabawnej sytuacji doszło podczas programu "Woronicza 17" na antenie TVP Info. Poseł PO Jarosław Urbaniak zarzucił telewizji, że celowo "prześwietla" go w kadrze, przez co polityk - jak sam stwierdził - "wygląda jak Chińczyk". Do tematu odnieśli się dziennikarze i internauci.

Woronicza 17. Kadr z programu TVP Info (TVP INFO, Fot: TVP INFO)