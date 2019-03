Poseł PO pozywa radną PiS. Bo porównała go do przestępców

Stanisław Gawłowski (PO) na którym ciążą zarzuty korupcyjne, złożył w sądzie pozew przeciwko radnej sejmiku z PiS Małgorzacie Jacynie-Witt. Zarzucił jej, że w internetowym wpisie porównała go do "złodziei, morderców i gwałcicieli".

"Kwaśniak, Gawłowski łażą po mediach i opowiadają o swojej "niewinności". Co jest?" - pytała w grudniu radna PiS Małgorzata Jacyna-Witt i dodała: "To proszę zapraszać wszystkich złodziei, morderców, gwałcicieli żeby mogli w mediach się produkować. Może zamiast sądów zrobi się głosowanie widzów? Najlepiej SMS - 2,40 netto".

Wpis radnej był zdaniem Stanisława Gawłowskiego niedopuszczalny. "Stop! Wystarczy! PiS-owcy mogą mówić o innych, co im się podoba. Opluwać, pomawiać. Szczególnie butni i 'pod ochroną' czują się ludzie związani z Joachimem Brudzińskim. Mam nadzieję, że niezależny Sąd zmusi radną PiS do przeprosin i wpłacenia pieniędzy na Hospicjum" - skomentował Gawłowski na Twitterze.

Poseł z zarzutami korupcyjnymi, żona o pranie brudnych pieniędzy

Pozew przeciwko radnej PiS sejmiku woj. zachodniopomorskiego miał trafić do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Co na to Jacyna-Witt?