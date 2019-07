Poseł PiS: zawsze byłem i będę na Przystanku Woodstock i Przystanku Jezus

Wielkimi krokami zbliża się Pol'and'rock Festival - dawniej Przystanek Woodstock. W imprezie weźmie udział poseł PiS prof. Jacek Kurzępa. - Ja tam nie jeżdżę jako polityk, ale jako socjolog - tłumaczy w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Prof. Kurzępa zaznacza, że nikt go nie zobaczy na polu namiotowym w garniturze poselskim. - Zresztą ja tam nie jeżdżę jako polityk, ale jako socjolog. To jest wyzwanie dla badaczy. Chcesz poznać młodzież, to przyłóż rękę do jej pulsu, zbadaj i spróbuj zinterpretować - czytamy w wywiadzie dla "DGP".