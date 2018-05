Poseł PiS walczy o kamizelki kuloodporne dla kobiet. "Funkcjonariuszki nie są odpowiednio chronione"

Czy funkcjonariuszki w polskiej policji, Służbie Ochrony Państwa i Straży Granicznej są źle chronione przed postrzałem? Tak uważa poseł PiS Jerzy Polaczek, który zabiega w MSWiA o zaopatrzenie kobiet w polskich służbach w sprzęt odpowiedni do ich budowy anatomicznej.

Polityk PiS walczy o kamizelki kuloodporne dla funkcjonariuszek policji (Forum, Fot: Anatol Chomicz)

Polityk wystąpił już do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego w tej sprawie. Polaczek zwraca uwagę, że w polskiej policji 40 proc. funkcjonariuszy do kobiety. "Podstawową ochroną funkcjonariuszy i funkcjonariuszek są tzw. kamizelki kamuflowane - czyli noszone pod ubraniem. Kamizelki tego typu chronią przed postrzałem tylko i wyłącznie, gdy przylegają do ciała. Oczywiste różnice anatomiczne miedzy ciałem kobiet i mężczyzn powodują, że funkcjonariuszki de facto nie są odpowiednio chronione przed ewentualnym postrzałem" – pisze do Brudzińskiego poseł PiS.

Polaczek podkreśla, że na rynku są dostępne kamizelki kuloodporne kamuflowane dla kobiet. "Obecnie jednak Policja w Polsce nie wykorzystuje tych produktów" – pisze polityk i pyta ministra Brudzińskiego, czy kupi takie kamizelki dla funkcjonariuszek.

Szef policyjnego związku zawodowego przyznaje, że nie spotkał się z problemem, o którym pisze polityk PiS. - Rozmawiam z wieloma funkcjonariuszkami, ale nigdy nie sygnalizowały problemów z kamizelkami kuloodpornymi. Może się wstydziły, a może to niszowy problem - mówi Wirtualnej Polsce Rafał Jankowski, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. - Mam propozycję do posła Polaczka. Jeśli chce nam naprawdę pomóc, to niech powalczy o wyższe płace dla funkcjonariuszy i zajmie się brakami kadrowymi - dodaje.

Kamizelki kuloodporne dla kobiet jako pierwsza wprowadziła armia izraelska w 2011 r. Rok później zrobiły to Stany Zjednoczone. Amerykańscy wojskowi tłumaczyli wówczas, że ze względu na różnice anatomiczne kamizelki szyte głównie dla mężczyzn utrudniały pracę delikatniej zbudowanym kobietom. Były często za luźne i nie przylegały do ciała na całej powierzchni. Kamizelki dla kobiet są też sporo lżejsze – ich waga to ok. 1,6 kg. Męskie ważą ok. 2,5 kg.

