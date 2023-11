Poseł krzyczał w Sejmie: "puknij się w głowę". Teraz się tłumaczy

Poseł się tłumaczy

Z Tadeuszem Woźniakiem rozmawiała Interia. Polityk wyraził zaskoczenie, że jego słowa zostały odebrane jako obraźliwe. Uznał, że swoją wypowiedzią nawiązał do znanej bajki. - Nie wiem, czy pan widział taką bajkę "Pomysłowy Dobromir"? I jak mu tam jakieś myśli wpadały do głowy, to pukała mu w głowę taka kuleczka - wyjaśnił poseł. Jego zdaniem Hołownia "przeholował zdecydowanie" przedstawiając ten zwrot jako przykład braku kultury.