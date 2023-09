Wypalił w programie na żywo. Zaskakujące słowa

Do wątku solidarności w UE odniosła się Elżbieta Zielińska z PiS. - To nie my odmawiamy tej solidarności, to nam odmawiano solidarności, kiedy przez nasze granice przychodziło kilka milionów dzieci i kobiet (z Ukrainy - red.), a nie młodych, smagłych mężczyzn, przybywających tu chyba tylko po to, by leżeć, bo przecież nie do pracy"- powiedziała posłanka, cytowana przez portal Polsat News.