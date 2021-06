Poseł KO się pomylił. Chciał zagłosować na kandydatkę PiS

Kim jest Zbigniew Ajchler?

Były radny wojewódzki z ramienia SLD, w poprzedniej kadencji był posłem Platformy. W 2019 r. Ajchler nie dostał się ponownie do Sejmu, na jego konto trafiło wtedy 6,6 tys. głosów. Wystarczyło to, by trafić na pierwsze miejsce w kolejce do objęcia mandatu w okręgu pilskim.