Poseł Grzegorz Braun kolejny znów wykluczony z obrad Sejmu. Chodzi o maseczkę

We wtorek wieczorem - razem z kolegami z Konfederacji - uczestniczył w kontrowersyjnym proteście pod Sejmem. Na nagraniach z wydarzenia widać, jak uczestniczący w nim posłowie Konfederacji stoją przy transparencie nawiązującym do bramy do niemieckiego obozu Auschwitz. Napis "Arbeit macht frei" ("Praca czyni wolnym") na transparencie zastąpiono napisem "Szczepienie czyni wolnym".