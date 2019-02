Porzucony na dworcu kot zamieszka w gabinecie prezydenta Wrocławia

Rodzina nie mogła zabrać kota na pokład autobusu. Zostawiła więc pupila... na dworcu. W sukurs przyszedł nieoczekiwanie... prezydent Wrocławia, który zamierza zaopiekować się futrzakiem.



Słynny na całą Polskę jest z pewnością jeden kot. Kot prezesa. Teraz jednak może dołączyć kolejny. Kot prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Znalazł go pracownik ochrony na wrocławskim dworcu autobusowym. Siedział na półpiętrze, zamknięty w plastikowym transporterze.

Szybko jednak okazało się, jak do tego doszło. - Wielokrotnie oglądaliśmy nagranie z monitoringu - mówi Krzysztof Balawejder, który włączył się w akcję poszukiwawczo-śledczą.

Na stanowisko podjechał jeden z międzynarodowych autokarów. Rodzina podeszła, ale dyskutowała z kierowcą. Wtedy ojciec zawrócił, wziął transporter, pojechał na piętro i... zostawił go. Następnie wrócił do autokaru. Cała rodzina pojechała do Włoch.