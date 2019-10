Poruszające uroczystości w Holandii. "Dziękujemy wam Polacy!"

- Nigdy nie zapomnimy, że swoją wolność zawdzięczamy żołnierzom pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - mówił burmistrz Bredy Paul Depla. W Holandii uczczono pamięć o Polakach, którzy 75 lat temu odbili miasto z rąk Niemców.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS) podkreślił, że po 75 latach coraz mniej ludzi pamięta heroiczne zwycięstwo Polaków i dlatego tym bardziej cieszą go zorganizowane w Holandii obchody. Przypomniał, że gdy w 1944 roku wojska gen. Maczka wkroczyły do miasta, w oknach witały ich napisy w języku polskim: "Dziękujemy wam Polacy!".

Jadwiga Irena Wiśniewska ps. Sroka, która w momencie oswobodzenia miała 14 lat, wspominała moment wyzwolenia: "12 kwietnia 1945 r. wjechał czołg, który rozbił bramę obozu Oberlangen i na nim byli żołnierze. Koleżanki, które znały język angielski uważały, że to nie są Polacy, tylko Anglicy i Amerykanie. One zaczęły mówić do nich po angielsku, a oni odpowiedzieli: "nie mówcie do nas po angielsku, bo my jesteśmy Polacy". I przeżyłyśmy radość ogromną z tego powodu, że dywizja gen. Maczka nas oswobodziła" - cytuje jej słowa onet.pl.